Zwak begin zorgt voor teleurstellende avond AZ bij FC Twente

De Costa Ricaan kopte binnen uit een indraaiende voorzet van Vaclav Cerny: 2-0. De Alkmaarders konden hier alleen een gevaarlijk afstandsschot van Tijjani Reijnders tegenover zetten. Ugalde had nog een grote kans op de 3-0., maar die was niet aan hem besteed.

In de tweede helft bleef FC Twente de gevaarlijkste ploeg. Het was vooral aan doelman Mathew Ryan te danken dat AZ op de been bleef. Zo redde hij twee keer knap op schoten van Ricky van Wolfswinkel en Michel Vlap. Die reddingen betaalde zich uiteindelijk uit. Jordy Clasie, die niet is opgeroepen voor Oranje, tikte de bal door aan Jesper Karlsson. De Zweed stoomde op het doel af en bleef koelbloedig: 2-1.

Even daarvoor had Mexx Meerdink zijn competitiedebuut gemaakt voor AZ. De spits kreeg een opgelegde kans op de gelijkmaker, maar hij schoot vol tegen Julio Pleguezuelo aan. Verder dan die mogelijkheid creëerden de Alkmaarders niet. Daardoor eindigde het in 2-1.

Door de nederlaag profiteert AZ niet van het verlies van Ajax tegen Feyenoord. PSV speelde gelijk tegen Vitesse (1-1), waardoor de Alkmaarders naar de vierde plek zakken. Na de interlandperiode is sc Heerenveen in Alkmaar de volgende tegenstander.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes (Beukema/46), Kerkez (M. De Wit/60); Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard (Lahdo/60), Pavlidis (Meerdink/60), Karlsson