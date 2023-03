Een voetbalkantine vol emoties: na 24 jaar krijgt de Bloemendaalse Baidy daar zijn Nederlandse paspoort

Het was een uitgelaten sfeer vanmiddag in de voetbalkantine van BVC Bloemendaal. Niet vanwege een wedstrijdoverwinning, maar omdat kind van de club Baidy N'Diade (40) na 24 jaar procederen en wachten eindelijk zijn Nederlandse paspoort in ontvangst kon nemen.

Baidy is 'dolblij en ontzettend dankbaar' met zijn nieuwe nationaliteit. Ruim 24 jaar geleden ontvluchtte hij Mauritanië en kwam uiteindelijk in Nederland terecht. Als asielzoeker woonde hij in het asielzoekerscentrum in de Ripperda kazerne in Haarlem en zo raakte Baidy in contact met de voetbalclub in Bloemendaal.

Toegezongen

De voetballer werd er kind aan huis. Veel heeft hij dan ook te danken aan de club, er was een onvoorwaardelijke steun en het hielp bij het krijgen van de juiste papieren. Zo blijkt ook vanmiddag en hoe Baidy constant wordt toegezongen vanuit een bomvolle kantine. Aanwezigen roemen zijn talent als 'snelle voetballer', een voetballer die aan de zijkant van het veld snel rent om de bal vervolgens voor te geven.

