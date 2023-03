Stratenmakers leggen vakmanschap langs de lat tijdens Noord-Hollands kampioenschap

Vijf Noord-Hollandse stratenmakers koppels streden in Heerhugowaard met elkaar om het Noord-Hollands kampioenschap stratenmaken. "We kijken niet naar snelheid, maar puur naar netheid."

Dat legt Martin Vijn, docent op het Regio College en jurylid, uit aan mediapartner Dijk en Waard Centraal. "Hoe ziet het werk eruit, ligt het er netjes omheen, is het netjes opgeruimd en hebben de jongens alles netjes aangeveegd."

De opdracht voor de stratenmakers in spe is simpel, maar de uitwerking kan nog weleens lastig zijn. Ze krijgen een tekening en die moeten ze zo goed en precies mogelijk uitmeten en namaken. "We letten erop dat de steen haaks is op het andere werk, dus het gaat er natuurlijk om dat de knipnaad niet verloopt", aldus de jury.