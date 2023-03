Dubbelslag voor ZV De Zaan in beker, maar landskampioenschap grote doel voor waterpoloërs

Zowel de mannen als de vrouwen van ZV De Zaan hebben vandaag de waterpolo-beker gewonnen. Bij de vrouwen werd er met gemak gewonnen van Polar Bears met 13-7. Bij de mannen was het spannender. Daar stond het 9-9 na de reguliere speeltijd, maar de Noord-Hollanders namen de penalty's beter.

De mannen van ZV De Zaan met de waterpolo-beker - Orange Pictures

ZV De Zaan-keeper Ted Huijsmans stopte twee penalty's en zo pakten de Zaankanters voor de tweede keer op rij de beker.

"Penalty's hebben niets te maken met hoe goed je bent" ZV De Zaan-keeper Ted Huijsmans

"Het is een loterij en heeft niets te maken met hoe goed je bent als keeper. Het is een mentaal spelletje. Ik had geluk dat ik de jongens een beetje kende die de penalty's namen", sprak Huijsmans na afloop.

ZV De Zaan-keeper Ted Huijsmans: "Penalty;s hebben niets te maken met hoe goed je bent" - NH Nieuws

Uiteraard ging trainer Andreas Miralis na afloop het water in, maar nadat hij uit het bad kwam was hij duidelijk over het grote doel. "Wij willen dit jaar drie prijzen pakken. Na de Supercup en de beker gaan wij voor het landskampioenschap. Dat is het grote doel dit jaar", aldus Miralis.

"Het landskampioenschap is het grote doel dit jaar" ZV De Zaan-trainer Andreas Miralis

Ook bij de vrouwen is het landskampioenschap het grote doel. "Met zes A-internationals waren wij vandaag een maatje te groot voor Polar Bears. Ik denk dat wij en GZC Donk de strijd om het landskampioenschap moeten gaan uitmaken. Je kan onderweg wel fouten maken, maar daar ben ik verantwoordelijk voor. Wij gaan er in ieder geval 100% voor", aldus trainer Mick van den Bree.

Trainer Mick van den Bree na het winnen van de beker - NH Nieuws