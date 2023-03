4 katten in korte tijd overleden: "Ze at niet en ik wist meteen, dit is dát gif"

In Enkhuizen is deze week een vierde kat plotseling overleden. De buurtbewoners vermoeden dat iemand de katten bewust vergiftigt. Katten komen schuimbekkend, suf en zonder eetlust thuis. De baasjes durven hun kan in de Bomenbuurt niet meer buiten te laten.

Via via hoort Nadja in de buurt nog meer verhalen van katten en poezen die zijn overleden met gelijke symptomen. Buurvrouw Marina haar poes Kitty is twee dagen geleden ingeslapen met dezelfde symptomen.

Daarnaast heeft Marina nog vier katten. Ook Nadja heeft nog één poes en die houden ze nu allen voor de zekerheid binnen. Beide dames willen dit verhaal graag delen in de hoop dat iedereen goed oplet en dat snel duidelijk wordt hoe dit zit en waar de katten dan zo ziek van worden. "We hebben in de straat gekeken of we iets van koelvloeistof zien liggen, maar ik denk dat iemand dit expres doet", zegt Marina.