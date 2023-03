Zinderende handgevecht tussen Aalsmeer en Volendam; gelijkmaker valt in slotseconde

Aalsmeer en Volendam hebben elkaar in evenwicht gehouden in de eerste speelronde van de HandbalNL League. In sporthal De Bloemhof eindigde de Noord-Hollandse handbalderby in 28-28.

Aalsmeer en HV Volendam houden elkaar in evenwicht - NH Sport

Volendam begon in aanvallend opzicht erg nerveus aan het duel tegen het favoriet geachte Aalsmeer. De thuisploeg nam al snel een voorsprong en hield vervolgens Volendam op afstand. Aalsmeer was desondanks ook niet nauwkeurig in de aanval. De ploeg van Bert Bouwer liet het om met een nog ruimere marge de kleedkamers op te zoeken. Halverwege stond het 14-11 in het voordeel van Aalsmeer. Tekst gaat verder onder de video.

De reactie van HV Volendam-trainer Geert Hinskens - NH Sport

In de tweede helft voerde Volendam-trainer Geert Hinskens enkele tactische wijzigingen door waardoor zijn ploeg veel sterker voor de dag kwam. Jordy Baijens ging in de opbouw spelen en dit kwam ten goede aan de creativiteit in de Volendamse aanval. Volle buit De wedstrijd kantelde en Volendam kwam aan snel langszij. Aalsmeer keek zodoende halverwege de tweede helft opeens tegen een achterstand aan: 21-24. In de slotminuten was het vervolgens stuivertje wisselen om de leiding. Met nog vijftien seconden op de klok en met een 27-28 voorsprong voor Volendam leken de bezoekers met de volle buit huiswaarts te gaan. In de allerlaatste seconde zorgde Vaidas Trainavicius uit Litouwen met een rake knal van afstand voor de gelijkmaker.

Later volgt op deze website een samenvatting van het duel tussen Aalsmeer en Volendam. Deze zal ook te zien zijn in de uitzending van NH Sport op televisie (17.11 uur).