Celstraf en tbs voor man die schoonzus neerstak en haar 3-jarige dochter bedreigde

Een 57-jarige man is deze week veroordeeld tot twee jaar celstraf en tbs met dwangverpleging voor een steekpartij aan de Ida Gerhardtlaan in Amstelveen. Hij probeerde zijn voormalige schoonzus te doden en bedreigde haar dochtertje met een mes.

De steekpartij vond in de zomer van 2021 plaats. Agenten troffen het gewonde slachtoffer en haar drie jaar oude dochter op de stoep aan. Het ongeveer dertig centimeter grote mes dat gebruikt was lag nog in hun buurt. De vrouw bleek meerdere keren in haar rug en één keer in haar lies is gestoken. Een van de steken in haar rug had een klaplong veroorzaakt.

Camerabeelden

Uit onderzoek van de politie bleek dat de dader in een auto voor de woning op de vrouw wachtte. Op camerabeelden was te zien hoe hij contact maakte met de voormalige schoonzus en haar kind. Vervolgens pakte hij het kind vast. Op het moment dat de vrouw haar dochtertje terug wilde pakken, viel ze en stak de man haar meerdere keren.

Zelf verklaarde hij dat hij onder meer de scheiding tussen zijn zwager en zijn vrouw wilde bespreken. De man, die eerst in Afghanistan woonde, is psychisch onderzocht. Daaruit bleek dat hij 'een ernstige oordeels- en kritiekstoornis' heeft. "Na de eerder door verdachte getoonde veerkracht waarbij hij na zijn komst uit Afghanistan in Nederland een mooi bestaan opbouwde, was de afgelopen jaren als gevolg van de geconstateerde psychopathologie sprake van een neerwaartse spiraal", schrijft de rechtbank in het vonnis.