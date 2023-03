🔴 Liveblog: warming-up voor De Klassieker, VOC verliest handbaltopper in Venlo

De twee sterkste handbalteams in de vrouwen eredivisie stonden vanavond in Venlo tegen elkaar. Regerend landskampioen Venlo trakteerde VOC in een rechtstreekse confrontatie op een nederlaag: 30-23. Het was pas de tweede nederlaag voor de vrouwen van Rachel de Haze die eerder dit seizoen in sporthal Elzenhagen in Amsterdam wonnen van Venlo. Door de zege sluiten de Limburgers de reguliere competitie vrijwel zeker als nummer één af waardoor ze een thuisvoordeel hebben. VOC is de nummer twee. Ook SEW, VELO, Volendam en V&L plaatsten zich voor de kampioensgroep.