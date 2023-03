🔴 Liveblog: warming-up voor De Klassieker, OFC blijft verliezen

Het verblijf van OFC in de tweede divisie heeft dit seizoen veel weg van een lijdensweg. De hekkensluiter had vanmiddag bij een zege op TEC nog een beetje hoop kunnen houden om niet te degraderen. De hoop was ijdel, want de voetballers uit Tiel bezorgden OFC hun achttiende verliespartij in 25 wedstrijden. Het werd 4-0 en OFC blijft daardoor stevig op de laatste plaats staan.