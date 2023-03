IJmuiden aA nl Anna (89) leest iedere avond één van de 2000 zeemansbrieven van haar geliefde kapitein

Anna Jongeling (89) is een zeemansvrouw en wachtte vanaf de vijftiger jaren in IJmuiden vaak maandenlang op haar man, kapitein Ad. Hij voer over de grote vaart en moest daarom de geboorte van hun drie kinderen missen. Vier jaar geleden overleed de kapitein op 94-jarige leeftijd. Wat blijft zijn de meer dan 2000 brieven die het koppel in 23 jaar naar elkaar schreef. Brieven die het stel zorgvuldig bewaarde tot vandaag, nadat het decennialang naar internationale havens werden gestuurd, vanuit IJmuiden en terug. Duizenden kilometers over zee. NH krijgt een exclusieve inkijk in de zeemansbrieven.

NH / Koen Bugter

De duizenden brieven geven een bijzondere inkijk in de zeemanswereld én in de liefdegeschiedenis van Anna en Ad. Het is vanaf 1950 dat Ad en Anna elkaar ontelbare brieven schrijven. Ad is dan 25 jaar en Anna is 17 lentes jong. Ad moet op de grote vaart en vraagt aan de jonge Anna of zij kan schrijven. Dat kan ze wel. Wat volgt zijn ontelbare hartstochtelijke brieven, maar ook brieven die een gelukkig 65-jarige huwelijk vangen, over de dagelijkse gang van zaken op zee én het thuisfront in IJmuiden. "Sterkte met de bevallig. Weet dat ik in gedachten heel dicht bij je ben. Elke week, elke dag, elk uur denk ik aan je", schrijft Ad vanaf de kust van Chili naar IJmuiden naar zijn zwangere vrouw.

"Hij bewaarde mijn brieven. Ik bewaarde zijn brieven. Het is heel romantisch. Ons hele huwelijk staat zwart op wit" Anna Jongeling