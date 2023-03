Lentekriebels in de IJmond

Lekker in de zon langs de vloedlijn lopen, met hond of geliefde. Het kon vandaag eindelijk weer. Het was dan ook een drukte van belang op het strand. ,,Wat heb ik hier lang op gewacht", zegt Marc uit Amsterdam. ,,Voor mijn gevoel heeft de winter langer geduurd dan anders, misschien omdat ik thuis de kachel lager heb vanwege de hoge kosten."

Het is ook perfect weer om aan het strandhuisje te klussen of in te ruimen. Henk Nieuwenhuizen uit Wijk aan Zee is blij 'dat ie weer staat'. Net als vele andere strandbewoners heeft hij de kans gegrepen op deze mooie dag om de boel lenteklaar te maken. ,,De zomer kan beginnen", roept hij.