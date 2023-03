Roemruchte kasseienstrook de Munnikenweg weer open na grote renovatie

In 2018 kreeg de oudste straat van Alkmaar, de Munnikenweg, een plekje op de gemeentelijke monumentenlijst. De bedoeling daarvan? Dat de straat zijn karakter bewaart, ondanks werkzaamheden. Die werkzaamheden zijn inmiddels tot een einde gekomen, en de straat is weer begaanbaar.

"De Munnikenweg moest gerepareerd worden en dat gaf best veel hoofdbrekers, want hoe ze dat vroeger gedaan hebben zo kunnen we dat eigenlijk niet meer", vertelt burgemeester Anja Schouten.

Voor de stratenmakers die de weg onder handen hebben genomen is het een hele klus geweest. "We hebben een groot gedeelte van het riool vervangen en daarna hebben we de hele straat opnieuw bestraat. De stenen wegen gemiddeld dertien kilo per stuk, dus veel te zwaar om met de hand te pakken", vertelt uitvoerder Frans Beentjes. Met speciaal ontwikkelde apparatuur zijn de stenen weer op hun plek gezet en het resultaat mag er zijn, want het 'oude gevoel' is behouden.

Tijdscapsule

Langs de weg zit basisschool De Zes Wielen. De leerlingen van de school zijn op een speciale manier bij het het project betrokken. Zo kregen zij les over de weg van een archeoloog en hebben de kinderen een tijdcapsule gemaakt, die onder de weg is geplaatst. "In de tijdscapsule staat iets over de elektronica van nu, over de geschiedenis van de school en over wat er nu aan de gang is met oorlogen", vertelt één van de leerlingen.

Burgemeester Schouten is enthousiast over het project van de kinderen. "Ik vind het echt een prachtig idee. Ik vind het een mooi idee dat over honderd jaar, als de Munnikenweg weer een keertje vervangen moet worden, we die tijdcapsule weer gaan tegenkomen. Het is ook een prachtige manier om de kinderen erbij te betrekken. Op die manier verbinden we heden, verleden en de toekomst."

Het was aan de burgemeester de eer om de laatste steen in de weg te plaatsen. "Ik ben heel trots dat ik daar letterlijk een steentje aan mag bijdragen."