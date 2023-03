Een stukje Rijksmuseum in het verpleeghuis: vier Vermeers op een rij 

Blijer hadden ze hem niet kunnen maken. Meneer Punt kijkt vol ontzag naar de vier replicaschilderijen van Vermeer die tijdelijk hangen in het verpleeghuis Novawhere in Purmerend. Het is een initiatief van het Rijksmuseum, die een stukje van de Eregalerij brengt naar mensen die moeilijk naar Amsterdam toe kunnen komen: "We willen dat wow-effect creëren."

"Het is alsof je bij haar in de keuken staat." Meneer Punt – niet veel mensen in het verpleeghuis kennen of gebruiken zijn voornaam – schuift zijn rolstoel nog wat dichter bij het Melkmeisje. "Als je die lichtval ziet uit het raam op haar gezicht. Het is zó mooi en kunstig."

Cathelijne Denekamp van het Rijksmuseum geeft hem voor de gelegenheid even een privétour langs de schilderijen. Ze is manager toegankelijkheid en ziet voor haar ogen precies waarom ze dit doen. "Drie jaar geleden begonnen we met 'Nachtwacht on tour'", vertelt ze. "Toen was het coronatijd en konden de mensen echt niet in het verpleeghuis komen. Dat doen we nog steeds, daar kan je nog steeds voor bellen als je dat wilt."

De reacties van bewoners raken haar. "Zo is er een verhaal van een mevrouw die nooit wat zei, die zat meestal op haar kamer. Toen de Nachtwacht bij hen in het verzorgingshuis stond kwam ze naar beneden. Ze bleef er maar naar kijken. Opeens zei ze: 'Rembrandt'. Iedereen was helemaal verbaasd, het was echt een emotioneel moment."

