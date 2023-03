1.400 kinderen rijden laatste tocht bij schaatsbaan de Westfries

Zeker 1.400 kinderen reden vandaag hun laatste ritje op de schaatsbaan in schaatshal de Westfries in Hoorn. Tijdens de jaarlijkse West-Friesland Tocht werd het seizoen feestelijk afgesloten. Eerder dit seizoen was het nog onzeker of de baan überhaupt kon openen door torenhoge energiekosten. "Verdriedubbeld", vertelt Jakko Jan, manager bij OptiSport. Al met al kijkt de organisatie terug op een 'mooi en druk seizoen'.

Tijdens de West-Friesland Tocht rijden kinderen langs tientallen 'dorpen' in de regio. "Op de hele baan zijn verschillende stempelposten verspreid en die representeren allemaal plekken in West-Friesland. Bijvoorbeeld Hoogkaspel, Ursem of Hoorn. Dus het is echt alsof de kinderen een hele tocht door West-Friesland rijden. Er is een heel parcours gemaakt met tunnels en wakken; van alles en nog wat", vertelt trainer Sem van Kersten. "Het is fantastisch, gezellig en altijd een mooie afsluiter van het seizoen".

"De baan is mooi versierd, er is heel veel sfeer en er is een echt dweilorkest bij dit keer", zegt Herman van Hulst, organisator van de tocht.