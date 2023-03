Philharmonie wordt Phil: "Een theater waar nieuw publiek komt, verdient nieuwe naam"

"Less is more, dus ik ben vóór", zei de Belgische singer-songwriter Milow, die met Edsilia Rombley de onthulling voor zijn rekening nam. Beiden traden vanavond op in het theater met de korte naam. Die prijkt ook al op de voorgevel, dus nieuw was het allemaal niet wat er achter het zwarte doek tevoorschijn kwam. Sterker nog, de nieuwe naam circuleert al een jaar of drie.

Je moet durven

Directeur Edwin van Balken: "Toen we het een jaar of drie geleden over een nieuwe naam hadden, betrapten we ons erop dat we het onder elkaar al vaak over Phil hadden. En onze vaste bezoekers ook trouwens. Dus was de keuze snel gemaakt. In dit theater wordt al 150 jaar klassieke muziek gemaakt, dus je moet durven. Maar wij vonden dat een theater waar nieuwe mensen komen ook een nieuwe naam verdient."