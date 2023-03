Man aangehouden in Zaandam na melding over mogelijk vuurwapen

De politie heeft vrijdagavond een man aangehouden op het Kalf in Zaandam. Hij was mogelijk met een vuurwapen gezien.

De politie was in groten getale en met kogelwerende vesten aanwezig. Het is nog niet duidelijk of de man ook daadwerkelijk een vuurwapen bij zich had. "Het onderzoek is nog in volle gang", vertelt een woordvoerder van de politie. Of er sprake was van een dreigende situatie kon de politie eveneens niet zeggen.

Bij de aanhouding is niemand gewond geraakt. De politie verwacht morgen meer duidelijkheid te kunnen geven over wat er precies aan de hand was en wie de aangehouden persoon is.