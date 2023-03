Amstelveen morgen decor van Lentemarathon: dit moet je weten

Amstelveen meldt zich weer in het rijtje Boston, Parijs, Amsterdam, New York en Rotterdam. Na enkele afgelaste edities is de gemeente morgen het decor van de Lentemarathon. Deelnemers en bezoekers staat een 'grootse hardloopbeleving' te wachten, zo belooft de organisatie. Toch zorgt het evenement ook voor de nodige hinder. NH Nieuws zet de belangrijkste zaken rond de Lentemarathon voor je op een rij.

Lentemarathon Amstelveen - SpinnSports

Drijvende kracht achter de marathon is Atletiekvereniging Startbaan, waar hardloper en marketeer Roy van Damme besloot het evenement na corona nieuw leven in te blazen. Dankzij hem en talloze collega's en vrijwilligers is de vierde editie morgen een feit. Deelnemers Het marathonparcours voert de deelnemers door heel de gemeente. Van het Stadshart tot het Amsterdamse Bos en van het Oude Dorp tot de Amstel: tijdens de route van ruim 42 kilometer komen de lopers langs alle hotspots van Amstelveen, zoals te zien op de afbeelding hieronder.

Parcours Lentemarathon Amstelveen 2023 - SpinnSports

Het zogeheten Lopersplein in het Stadshart gaat om 7.30 uur open, de marathon begint daar om 9:00 uur. Naast individuele lopers doen er ook estafetteteams mee, waarbij vier lopers ieder 10,5 kilometer voor hun rekening nemen. Andere afstanden Behalve de klassieke marathonafstand staan er ook andere afstanden op het programma, waaronder de halve marathon (21,1 kilometer). Deelnemers aan deze afstand starten om 10.00 uur. Ook zijn er routes van tien en vijf kilometer. De route van tien kilometer begint om 13:15 uur. Die van vijf kilometer om 13.30 uur. Alle afstanden - van de marathon tot de vijf kilometer - komen door het Oude Dorp. Voor kinderen is er om 12.00 uur een route van 750 meter of 1,5 kilometer door Winkelcentrum Stadshart. "Zij mogen eindelijk door het winkelcentrum rennen zonder een strenge papa of mama", vertelt woordvoerder Thomas Nekkers van de organisatie. Bekijk hieronder de trajecten van de andere afstanden.

Parcours halve marathon Lentemarathon Amstelveen SpinnSports

Parcours vijf kilometer Lentemarathon Amstelveen SpinnSports

Parcours tien kilometer Lentemarathon Amstelveen SpinnSports