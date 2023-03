Nieuwe Steinway van twee ton voor het eerst in Concertgebouw: "Je hebt hier een leeuw nodig"

Eén van de twee Steinway-piano's voor de grote zaal in het Concertgebouw is weer vervangen. Morgenavond is die voor het eerst te horen bij een Rachmaninoff-recital.

Aanschafwaarde lag boven de 160.000 euro, maar volgens pianostemmer Michel Brandjes is het instrument alweer in prijs gestegen: "Intussen is het 2,2 ton, in 2023 is zijn ze alweer duurder geworden."

Onder de handen van Brandjes is de piano de afgelopen maanden klaargestoomd voor het grote werk. Eén keer in de zes jaar wordt er een nieuwe Steinway aangeschaft voor de grote zaal, die dus ver moet kunnen reiken: "Wat je nodig hebt, dat is een leeuw", doet Brandjes voor achter de vleugel. Toch zitten de finesses voor zijn werk erin om ook de hoge klanken als kristal te laten klinken.

Het geheim van het vermaarde merk is volgens Brandjes dat je er met alle muziekstukken mee uit de voeten kunt, maar vooral dat meesterpianisten hun eigen geluid er uit kunnen halen: "Steinway heeft niet zijn eigen klank, maar de klank van de pianist."

Morgenavond spelen de Russische meesters Sergei Babayan en Daniil Trifonov voor het eerst een volledig pianoconcert op het instrument.