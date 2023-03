Een nieuwbouwwijk? "Prima, maar waarom moet daarvoor een volkstuin tegen de vlakte?"

Natuurlijk, zegt Eric van der Putten: de uitspraak van de Raad van State is een teleurstelling. Namens een deel van de volkstuinen dat ligt ingeklemd tussen de A2 en spoorknooppunt Duivendrecht hoopte de voorzitter van de Bond van Volkstuinders dat de rechters een nieuw bestemmingsplan van de gemeente Ouder-Amstel niet gegrond zou verklaren. "Dat bestemmingsplan geeft onze buurman, Ajax-opleidingscentrum De Toekomst, de ruimte om flink te investeren in nieuwe gebouwen en sportvelden."

Dat is het punt niet - de volkstuinders maakten zich vooral druk om wat níet in het bestemmingsplan staat. Want huizenbouw op het terrein van De Toekomst is nadrukkelijk geen optie. De ruimte die nodig is voor de vijfduizend huizen van De Nieuwe Kern, een compleet nieuwe wijk in Ouder-Amstel, zal dus moeten komen van de vier volkstuinen even ten noorden van het sportcomplex.

Meer tuintjes, minder grond

Wethouder Victor Frequin van Ouder-Amstel wijst aan op een kaart wat dat betekent. "Het grootste deel van de volkstuinen kan gewoon blijven bestaan. Maar een deel van één van de volkstuinen, en heel Nieuw Vredelust, moet verplaatsen." De bedoeling is dat er tussen de bestaande volkstuinen dan plaats wordt gemaakt voor de verhuizers. Dat wordt inderdaad krap, geeft Frequin toe. "Maar zo houdt wél iedereen een volkstuin."

Op volkstuincomplex Nieuw Vredelust gaat het al tijden over weinig anders. "Dat is nauwelijks een compensatie te noemen", vindt Erica Schoen. De volkstuinders zijn strijdbaar. "Prima, zo'n nieuwbouwwijk, maar waarom moet daarvoor volkstuinen tegen de vlakte?" Waarom moeten zij wijken, en kan de buurman, de Ajax-jeugdopleiding, niet wat terrein prijsgeven voor de nieuwbouwwijk?