44-jarige man opgepakt na ontdekking hennepkwekerij in Obdamse woning

In een woning in Obdam heeft de politie ruim 450 hennepplanten ontdekt en in beslag genomen. Een 44-jarige man uit Koggenland is aangehouden.

Donderdagochtend rond 9 uur wordt de hennepkwekerij door de politie ontdekt. Verdeeld over drie ruimtes stonden er honderden planten. Daarnaast werd er ook apparatuur in beslag genomen. De politie kwam de kwekerij op het spoor na een tip. In de woning werd illegaal stroom afgetapt. De verdachte is aangehouden en zijn betrokkenheid wordt onderzocht. Begin deze maand nog vond er in buurgemeente Medemblik een grootschalige controle plaats bij bedrijfspanden. In Zwaagdijk-Oost werden deze week ook al opslagboxen vol met spullen voor een hennepkwekerij gevonden.

