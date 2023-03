Wolter Kroes bij eerbetoon Margriet Eshuijs: "Zij is de grootste Zaanse artiest"

De derde editie van de Zaanse Top500 staat grotendeels in het teken van de in december overleden Margriet Eshuijs. De muzieklijst werd vanochtend afgetrapt in dorpshuis De Kwaker in Westzaan door Wolter Kroes. Hij sprak er vol lof over de Zaanse zangeres: "Eigenlijk hoort House for Sale op nummer één."

Kroes vervolgt: "Toen Margriet in Lucifer zat was het een grote artiest, dat was een grote band vroeger. En House for Sale is een wereldhit in Nederland. Iedereen kent het, het is een lied dat nooit vergeten mag worden, vind ik. En vergeet Harry Slinger niet hè! Treedt nog wekelijks op. Hij is dan wel geen geboren Zaankanter, maar woont hier wel in Westzaan."

Het hele weekend zijn er optredens en interviews met zangers in het dorpshuis. Geïnteresseerden kunnen de lijst ook op meerdere manieren volgen via deze link.

Bekijk hieronder een aflevering van NH Iconen uit 2018 met Margriet Eshuijs.