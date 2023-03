Medewerker supermarkt Spaklerweg geslagen en met vuurwapen bedreigd bij overval

De overval vond donderdagavond om 19.05 uur plaats. "Op dat moment helpt de aanwezige medewerker een klant", meldt de politie. "De overvallers richten bij binnenkomst direct een vuurwapen op de aanwezige medewerker. Een van de verdachten instrueert vervolgens de medewerker om goederen af te geven waarbij hij hem ook een elleboogstoot geeft."

Zeer dreigend

De tweede overvaller hield de medewerker onder schot. Volgens de politie was de situatie 'zeer dreigend' en bleven de overvallers om spullen eisen. Tijdens de overval waren er naast de klant die door de medewerker geholpen werd nog meer klanten binnen. Uiteindelijk zijn de overvallers met buit gevlucht. Ze gingen er op een driewielige motorscooter vandoor. Agenten hebben de twee nog gezocht, maar niet gevonden.

De eerste overvaller is ongeveer dertig jaar oud, was in het donker gekleed en had een zwarte helm met rode hoorntjes op. De tweede overvaller, die met het vuurwapen dreigde, is rond de twintig jaar oud en heeft een licht getinte huidskleur. Ook hij was in het donker gekleed. Hij had een grijze helm met rode hoorntjes op.

De politie vraagt getuigen en mensen die beeldmateriaal hebben waarop de verdachten te zien zijn zich te melden.