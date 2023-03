Oude zomereik van boerderij naar pleintje voor gemeentehuis: "Mooi plekje voor een trouwfoto"

Het duurde maar liefst vijf uur om de oude zomereik te verplaatsen. De boom is 40 jaar oud en stond bij een boerderij die plaats maakt voor tientallen woningen. De zomereik is nu verhuisd naar het pleintje voor het gemeentehuis. "En daar staat 'ie prachtig", vertelt Marian van der Weele, burgemeester van Waterland. "Een mooi plekje voor een trouwfoto."

Zij en ook anderen in Monnickendam ergerden zich al lange tijd aan het doodse plein voor het gemeentehuis. "We willen al langer het plein voor het gemeentehuis ontstenen. Tegen hittestress en meer biodiversiteit. Gewoon wat gezelliger en groener. Die prachtige zomereik hier moet weg voor huizen. En zo hebben wij samen met de projectontwikkelaar het plan gemaakt om de boom over te hevelen."

En dat overhevelen heeft nogal wat voeten in de aarde. Met een enorme hijskraan wordt de boom met kluit op een vrachtwagen getild. "Het is zaak dat die kluit niet breekt want dat kan er een wortel breken. En dat wil je niet", legt Mark de Vries uit. Hij is bomenexpert van de gemeente Waterland en heeft een beetje onrustig geslapen. "Je weet natuurlijk nooit of alles goed gaat." Maar de kluit breekt niet. Alleen bij het passeren van een lantaarnpaal moeten wat takken met een hoogwerker worden verwijderd voor de stoet verder kan.

Poelboom

Het spectaculaire schouwspel wordt door veel mensen langs de kant bekeken alsof het een bloemencorso betreft. "Het is toch een fantastisch gezicht," zegt een mevrouw, "en mooi dat een boom met zo'n geschiedenis hier een nieuwe plek krijgt." Haar man heeft al een naam voor de boom in petto. "De Poelboom, of boom van Poel. Zo heette de boer waar de boom vandaan komt.

Volgens Mark de Vries is de zomereik in prima conditie. "De wortels zien er goed uit. Eerlijk gezegd verbaast mij dan nogal, want de grond bij de boerderij was heel nat. En daar kunnen ze niet zo goed tegen." Hij verwacht dat de boom het op de nieuwe plek uitstekend gaat doen. "Het is veel droger en er is genoeg ruimte in de bodem. Die kan hier nog zeker tweehonderd jaar staan."