Monumentenwacht Noord-Holland blijft toch bestaan, personeel levert salaris in

De stichting biedt monument-eigenaren al vijftig jaar hulp en advies bij het beheer en behoud van monumenten. Daarbij fungeert het bedrijf Bouwadvies Groot-Holland als directe uitvoerende partij.

Turbulente weken

Het waren turbulente weken, schrijft de stichting in een persbericht. De stichting kreeg naar eigen zeggen vele bedroefde reacties van monument-eigenaren, die niet wisten wat ze zonder de hulp van de Monumentenwacht moesten. Daarom besloot het personeel bij elkaar te komen en te kijken hoe ze tot een oplossing konden komen, zegt directeur Marianne de Boer.

"Het personeel heeft aangegeven bereid te zijn een stap terug te doen in het salaris", zegt de directeur. "Dit, samen met het afronden van een aantal dure contracten en stroomlijnen van de bedrijfsvoering, maakt dat er toch licht aan de horizon gloort." Dat het vijftienkoppige personeel bereid is om salaris in te leveren om het voortbestaan van de stichting te redden, maakt haar trots.

Financieel zwaar weer

Volgens de stichting was er bij het aantreden van De Boer in september 2022 veel mis binnen de organisatie. Zo was er weinig structuur en de boekhouding was niet op orde. Daarnaast waren er veel te dure contracten afgesloten, bijvoorbeeld voor software. Door het stopzetten van de subsidie door de provincie werd het eigen vermogen ook al jaren opgevreten. Al deze zaken zorgden ervoor dat de stichting in financieel zwaar weer kwam.

"De kosten stegen simpelweg boven de baten uit", aldus De Boer. "Naast een reorganisatie, door de geste van het personeel en de medewerking van een aantal leveranciers, inclusief de medewerking van de raad van toezicht, hebben we nu wel de mogelijkheid om een gezonde organisatie neer te zetten."