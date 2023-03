Baidy en Bloemendaal, een band voor het leven: "Met paspoort bestáát hij eindelijk"

En dat terwijl Baidy volgens Metselaar in het begin een stille, schuchtere jongen was. Logisch, hij was getraumatiseerd door wat hem voor zijn vlucht uit Afrika overkwam. Baidy heeft ernstig oorlogsgeweld meegemaakt. Zijn vader werd in zijn bijzijn vermoord. Metselaar wijst vanuit de woonkamer in zijn Bloemendaalse herenhuis naar het plafond en zegt: "Hij woonde hierboven op de tweede verdieping. Soms zag ik hem dágen niet."

Twintig jaar later woont Baidy weliswaar allang niet meer bij Metselaar in, hij woont nog altijd in Bloemendaal. En hij is volledig ingeburgerd. Baidy heeft een baan als pedagogisch medewerker bij een kinderopvang, is jeugdtrainer bij Bloemendaal en heeft een eigen woning.

Wel heeft hij Baidy geholpen, het was zijn beschermeling. Maar een te emotionele band hadden ze niet. Dat wilde Metselaar voorkomen, want dat zou tot problemen kunnen leiden op het moment dat Baidy het land weer zou worden uitgezet.

Gerard Metselaar, clubman in hart en nieren, hoort mensen in Bloemendaal wel eens roepen dat hij 'Baidy's tweede vader' is. Hij begrijpt dat ze hem zo kwalificeren, omdat hij de uit Mauritanïë gevluchte asielzoeker begin deze eeuw in huis nam. Maar de term 'tweede vader' gaat hem te ver.

Tegenwoordig ziet hij hem misschien wel vaker dan toen. "Meestal wel één keer in de week", zegt Metselaar, die zich gelukkig prijst dat het zo goed gaat met Baidy. Eigenlijk ontbrak het hem alleen nog aan een Nederlands paspoort. Dat geeft hem de mogelijkheid vrij te reizen en misschien een keertje te trouwen.

Speelbal

Het belangrijkste is dat Baidy nu niet meer hoeft uit te leggen wie hij is en waar hij vandaan komt. Metselaar: "Op zijn verblijfsvergunning die hij in 2013 kreeg, staat 'stateloos'. Ga dat maar eens uitleggen bij de douane. Daar is hij nu gelukkig van af. Baidy is Nederlander, prachtig. Al heeft het natuurlijk veel te lang geduurd. Was dat nou echt nodig?"

Metselaar stelt de vraag, maar kent het antwoord. "Hij is gewoon speelbal geweest van de politiek. Want als nou iemand goed ingeburgerd is, is het Baidy wel."