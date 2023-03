Vlak voor zijn pensioen gaat Erik voor het eerst van zijn leven op de barricade

Hij had nooit gedacht dat hij nog eens zou staken maar na 34 jaar trouwe dienst staakt Erik Spornk al tien dagen. Volgens hem rommelt het op sociaal vlak al een tijdje bij de Forbo fabriek in Assendelft, waar hij al zijn halve leven werkt. Ook vandaag legt hij het werk neer om een betere CAO af te dwingen, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn collega's.

Erik heeft al bijna zijn hele leven met veel plezier bij de Forbo gewerkt. "Het had fantastisch kunnen wezen maar wat er de laatste jaren gebeurt op sociaal vlak dan denk ik: we zijn heel hard aan het aftakelen." Vandaag legt hij met 150 collega's tulpen neer bij het Forbo monument in Krommenie. Met de ludieke actie willen ze de sociale kant van het bedrijf herdenken.

Erik heeft in al die jaren dat hij bij de fabriek werkt nog nooit gestaakt, maar ook hij legt een tulp bij het monument. "Het is behoorlijk dubbel dat je ter nagedachtenis van de oude sociale linoleumfabriek een bloem moet leggen om te herdenken dat ze geen sociaal beleid meer voeren." Het monument bestaat uit oude gietijzeren pilaren van de voormalige fabriek die Erik nog goed kent. "We hebben er gelukkig een monument van kunnen maken".

"We krijgen niet alleen minder mensen, maar worden ook zwaarder belast." Erik Spronk - fabrieksarbeider

Hij mist vooral het oude sociale gezicht van zijn werkgever die, in zijn ogen, steeds meer op winst uit is en zich minder bekommert om de werknemers. "Je krijgt niet voldoende prijscompensatie, overal kan er wel een poppetje weg en dan mogen andere mensen er wat bij pakken, we krijgen niet alleen minder mensen, maar worden ook zwaarder belast." Het is een van de redenen dat er door de bonden 10 tot 14 procent meer loon wordt gevraagd. Het aanbod van de fabriek om 8 procent meer te geven werd door de stakers tijdens een peiling naar de prullenmand gestuurd.

Ondanks alles wil Erik de fabriek wel trouw blijven en er tot zijn 67e blijven werken. "Ik zou zonder het extra geld ook wel kunnen overleven, maar dan kan ik niet meer sparen", laat hij weten. De stakers blijven voorlopig het werk neerleggen tot de Forbo ze meer gaat betalen. Erik hoopt op die manier genoeg geld bij elkaar gespaard te hebben voor zijn ouder dag. "Zodat ik hem ook leuk kan invullen."