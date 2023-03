De Peiling: ik heb seksuele voorlichting gehad van...

Ouderen hebben vaker een actief seksleven, maar jongeren blijken juist veel minder seksueel actief te zijn. En dat is opvallend, want vroeger was praten over seks een groter taboe dan dat nu is. Hoe heb jij seksuele voorlichting gehad? Was het een gesprek met je ouders om de keukentafel, was het op school tijdens de biologieles, of heb je het zelf ontdekt?

Seksuele voorlichting komt in alle vormen en maten, maar niet iedereen krijgt het op dezelfde manier. Hoe kwam of kom jij aan jouw seksuele informatie?

Tegenwoordig is het in onze digitale wereld niet moeilijk om aan informatie te komen, en heb je met 1 druk op de knop antwoord op al je vragen. Maar dat was 50 jaar geleden wel anders. Toch heeft dat de seksualiteit niet beperkt, want uit onderzoek is gebleken dat ouderen steeds vaker een actief seksleven hebben. In 2022 was 27 procent van de 75-plusser seksueel actief, waar dat in 2014 nog 16 procent was. Onder jongeren van 16 tot 25 jaar is de seksuele activiteit het sterkst afgenomen.