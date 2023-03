Zaanse Jopie komt op voor lotgenoten: "Ik ken mensen die op vijfhoog vastzitten"

De meervoudig gehandicapte Jopie Louwe Kooijmans (32) ziet enorme woonproblemen onder lotgenoten. "Er is al een gebrek aan sociale huurwoningen, laat staan aan toegankelijke sociale huurwoningen. De wooncrisis raakt ons extra hard." Vandaag zou de gehandicaptenactivist spreken tijdens het Zaanse woonprotest, maar deze is afgelast uit angst voor rellen . Desondanks wil Jopie aandacht vragen voor de woonproblemen onder gehandicapten mensen.

Jopie is autistisch, ADHD'er, heeft PTSS en een bindweefselaandoening wat zorgt voor spier en gewrichtsklachten. Met deze combinatie aan aandoeningen is Jopie erg gevoelig voor prikkels en stress. Daar heeft de overheid volgens Jopie geen oog voor: "Ik heb mijn hele leven in Amsterdam gewoond, maar moest mijn huis verlaten omdat het onbetaalbaar was geworden. Ik heb het privilege om alsnog in een mooi appartement te wonen aan de Rosmolenbuurt in Zaandam, maar om dat te betalen moet ik meer werken dan medisch gezien gezond voor mij is."

Al ruim twee jaar is Jopie actief als gehandicaptenrechtenactivist. De Zaankanter zet zich voornamelijk in voor lotgenoten die niet in staat zijn om dat zelf te doen. "Gehandicapten mensen worden extra hard geraakt tijdens deze woningcrisis en het grote probleem is: we worden niet gezien of gehoord. Dat komt bijvoorbeeld doordat de meesten überhaupt niet naar demonstraties kúnnen komen." Hierdoor is de woningnood onder gehandicapten een gigantisch onderbelicht probleem volgens de activist.

"Veel gehandicapten mensen zijn arbeidsongeschikt en leven van een uitkering. Ze kunnen nergens heen, ze kunnen een huis niet betalen en de wachtlijsten voor de toegankelijke sociale huurwoningen zijn zo’n twintig jaar." Jopie kent mensen die op vijf hoog vastzitten in hun appartement omdat ze hun huis niet uit kunnen en ook niets nieuws kunnen betalen.

Extra problemen door energiecrisis

De energiecrisis heeft nog eens voor extra grote problemen gezorgd. "De stijgende energieprijzen raakt ons het hardst. Medisch gereedschap kost vaak veel stroom. Sowieso kunnen mensen hun huis niet uit, dus gebruiken ze per definitie al meer energie. Daarnaast heeft warmte bij veel aandoeningen een pijnverlichtend effect, dus moet de verwarming ook nog omhoog", vertelt Louwe Kooijmans.

Vandaag zou Jopie spreken tijdens het Zaanse woonprotest. De gehandicaptenactivist was zeer vereerd en opgelucht dat die eindelijk de nijpende situatie aan de kaak kon stellen. De demonstratie is afgelast uit angst voor rellen. De gehandicaptenactivist had wel al bedacht wat die ongeveer zou vertellen. "Ik wilde de nadruk leggen op het gebrek aan toegankelijkheid in de woonmarkt, ik wilde vertellen dat we de stemmen van lotgenoten niet horen omdat veel gehandicapten mensen niet naar demonstraties kúnnen gaan en dat ons probleem daardoor al jaren onderbelicht is", aldus Jopie Louwe Kooijmans.