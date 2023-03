Onderzoek Promes heropend, OM moet stukken over telefoontaps toevoegen aan strafdossier

Het Openbaar Ministerie moet de stukken waarin uitgelegd staat waarom Promes werd afgeluisterd, toevoegen aan het proces-verbaal. Het is de reden dat de rechtbank het onderzoek naar de voetballer heeft heropend en haar definitieve oordeel heeft uitgesteld. Justitie verdenkt de oud-Ajacied ervan in juli 2020 een neef met een mes te hebben gestoken en gebruikte telefoontaps als bewijs.

Met het heropenen van het onderzoek gaat de rechtbank mee in het verzoek van de advocaat van Promes. Robert Malewicz liet tijdens de inhoudelijke behandeling blijken dat hij wil kunnen toetsen of die afgeluisterde gesprekken gebruikt mogen worden in deze strafzaak.

4000 kilo coke

Promes werd afgeluisterd omdat justitie de voetballer ervan verdenkt betrokken te zijn geweest bij drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Zo zou de ex-Ajacied 250 duizend euro boete hebben betaald aan de Surinaamse drugsbaron Piet Wortel. Volgens het OM zou hij die boete hebben betaald als tegemoetkoming voor een ripdeal van 4000 kilo coke.

Tijdens het onderzoek naar de drugshandel kwam het steekincident aan het licht. Op de afgetapte telefoongesprekken zou Promes hebben bekend zijn neef te hebben gestoken.

Telefoontaps

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog twee jaar cel tegen Promes. De rechtbank zou vandaag een uitspraak doen, maar heeft dat uitgesteld. Justitie heeft twee weken de tijd om de stukken over de taps aan het proces-verbaal toe te voegen. Aan de hand van de stukken kan beoordeeld worden of ze rechtmatig zijn verkregen en dus ook als bewijs kunnen dienen in deze zaak. Daarna wordt een nieuwe datum bepaald voor een volgende inhoudelijke zitting over de steekpartij.