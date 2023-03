Lichaam van vrouw (72) gevonden in Noordhollandsch Kanaal Purmerend

In het water van het Noordhollandsch Kanaal aan de Kanaalweg in Purmerend is vanmorgen een overleden persoon gevonden. De politie heeft vanmiddag rond 14.00 uur laten weten dat de overleden persoon een 72-jarige vrouw betreft.

Om negen uur vanmorgen werd het lichaam ter hoogte van de Jan Blankenbrug in Weidevenne gevonden. Er is nog niets bekend over hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen en of er sprake is van een misdrijf.

De politie zet het onderzoek naar de toedracht van het overlijden voort.