Lichaam gevonden in het water bij Kanaalweg in Purmerend

In het water van het Noordhollandsch Kanaal aan de Kanaalweg in Purmerend is vanmorgen een overleden persoon gevonden. Er is nog erg weinig bekend over de persoon, het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

Om negen uur vanmorgen werd het lichaam ter hoogte van de Jan Blankenbrug in Weidevenne gevonden. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog niets bekend is over de identiteit van het slachtoffer.

Ook is er nog niets bekend over hoe het slachtoffer in het water terecht is gekomen en of er sprake is van een misdrijf.

Slachtofferhulp is aangeboden aan de voorbijganger die het lichaam vond.