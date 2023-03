8 jaar cel en tbs voor doden vrouw tijdens wurgseks en dumpen lichaam in vaart

De 48-jarige Erwin G is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. In 2018 bracht hij Edita Moliené tijdens bondageseks om het leven, waarna hij haar lichaam in de Muidertrekvaart dumpte.

De 42-jarige Moliené uit Naarden werd 20 september 2018 in de Muidertrekvaart gevonden. Haar lichaam was opgerold in een opblaaszwembad met een plastic zak over haar hoofd en een touw om haar nek.

De Bussumse Erwin G. werd in 2020 veroordeeld tot 14,5 jaar cel, maar hij ging in hoger beroep.

In het hoger beroep ontkende G. dat hij verantwoordelijk was voor de dood van Moliené. Volgens G. kreeg de vrouw tijden de bondageseks een epileptische aanval waarna ze stierf. Wurgseks was hier volgens hem niet aan te pas gekomen. Wel gaf hij toe haar lichaam in het water te hebben gedumpt.

Het hof in Leeuwarden oordeelt nu dat G. wel degelijk verantwoordelijk is voor de dood van Moliené en veroordeelt hem voor doodslag, mishandeling, vernieling en het bezitten van een vuurwapen en munitie.

Persoonlijkheidsstoornis

Het OM had 14 jaar geëist voor doodslag, maar geen tbs-behandeling.

Hoewel het OM 14 jaar cel had geëist voor de doodslag van Moliené was een tbs-behandeling in hun ogen niet nodig. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hadden eerder wel geconstateerd dat G. een persoonlijkheidsstoornis had met kenmerken van borderline en narcisme, maar vond het desondanks niet nodig tbs te eisen. Het hof ziet dat anders en oordeelt dat G. na het uitzitten van zijn straf een verplichte behandeling moet ondergaan.