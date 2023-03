In Benningbroek hangt de Nederlandse vlag weer zoals hij hoort: "Gerechtigheid"

Maandenlang vielen ze op, de omgekeerde vlaggen aan beide kanten van de Oosterstraat in Benningbroek. Een kritische boodschap van melkveehouders Arie en Cees de Boer aan de politiek in Nederland. Na de verpletterende verkiezingsoverwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) hangt de driekleur weer zoals hij hoort.

De vlag hangt weer goed in Benningbroek - NH Nieuws / Michiel Baas

Farmers Defence Force riep een dag na de Provinciale Statenverkiezingen op om de vlag weer normaal op te hangen, dus rood-wit-blauw. En niet meer, sinds vorig jaar zomer, op zijn kop. "De burgers hebben laten zien dat ze de boeren ondersteunen en niet de coalitie. De komende dagen worden er weer heel wat Nederlandse vlaggen andersom opgehangen om de burgers te bedanken", klonk het in een statement. Benningbroeker Arie de Boer is er donderdag snel bij om gehoor te geven aan deze oproep. Zoon Cees (35) is meer dan tevreden met de uitslag van de Staten-verkiezingen. "Ik denk dat heel Nederland er blij mee is. Je ziet dat veel Nederlanders klaar zijn met de huidige politiek. Er wordt maar gelogen en bedrogen. En dan niet alleen in het stikstofdossier, maar met zoveel dingen. Daarom doet Caroline van der Plas het zo goed, denk ik. Die is recht door zee." Tekst gaat door onder de foto.

De oude situatie in Benningbroek - NH Nieuws / Michiel Baas

Het bedrijf heeft 180 koeien en jongvee. Zelf is Cees het afgelopen jaar drie keer naar Den Haag gegaan en een keer naar Stroe, om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. "Het is heel fijn om te zien dat er zoveel mensen achter de boeren staan. Want er zijn veel meer stemmen op de BBB uitgebracht dan dat er boeren zijn. Deze uitslag voelt als gerechtigheid."