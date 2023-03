Groot bouwobstakel eindelijk aangepakt; Hilversum verlaagt overal de parkeernormen

Het bouwen van woningen in Hilversum moet een stuk makkelijker gaan nu de gemeente de parkeernormen verlaagt. Te vaak was de strenge eis een struikelblok voor ontwikkelende partijen. Na jarenlang met lede ogen geconstateerd te hebben dat bouwprojecten niet door konden gaan, gooit Hilversum het parkeerroer om. Dat is goed nieuws voor projectontwikkelaars en woningcorporaties, zo stelt wethouder Bart Heller.

Net zoals in de rest van het land kampt ook Hilversum met een chronisch gebrek aan woningen. De woningnood is enorm, zo merkt de wethouder op. In de afgelopen jaren heeft hij te vaak gezien dat woningbouwplannen stuk liepen op het aantal verplicht te realiseren parkeerplaatsen bij een bouwproject.

Heller zegt dat de parkeernorm eigenlijk bij alle ruimtelijke plannen een issue is. Parkeerplaatsen op eigen terrein realiseren, is lastig. Zeker omdat de ruimte in Hilversum om huizen te kunnen bouwen beperkt is. Bijna altijd moeten er woningen komen op een locatie waar al huizen of panden staan. Bij het zogeheten verdichten of inbreiden is de parkeereis daarom vaak een dealbreaker.

Showstopper

Het probleem is sowieso dat de parkeerplekken een flinke kostenpost is voor de ontwikkelende partij. Helemaal als er ondergrondse parkeerplaatsen komen. Dat is haast onbetaalbaar. "We zien dat binnen de gemeentegrenzen de ruimte voor die parkeerplaatsen er niet is. Dan is het een showstopper", legt Heller uit.

Dus was het de hoogste tijd voor het college van burgemeester en wethouders de parkeernormen eens goed tegen het licht te houden. Dat is drie jaar geleden al eens gebeurd. Toen heeft Hilversum besloten de parkeernorm te verlagen rondom de drie stations, waar de gemeente zelf veel woningbouwplannen heeft. De 2023-regels gelden voor heel Hilversum en voor nieuwe plannen. Hoeveel nieuwe woningen dit nu gaat opleveren, is voor Heller een vraagteken.