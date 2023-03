Gewonde bij aanrijding door tram bij halte in Amstelveen, slachtoffer 'meters meegesleurd'

Een voetganger is vannacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding door een tram aan de Beneluxbaan in Amstelveen. Het slachtoffer zou meters zijn meegesleurd.

Dat gebeurde vannacht rond 00.20 uur bij halte Zonnestein, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH. Wat zich exact heeft afgespeeld, is niet bekend.

Getuigen laten aan NH weten dat het slachtoffer bekneld heeft gezeten en enkele meters door de tram is meegesleurd voordat er hulpverlening kon worden ingeschakeld.

Het slachtoffer is na de aanrijding gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over diens toestand is niets bekend. Onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren.