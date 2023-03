Met zonder ballen; Flip maakt film met zijn moeder over transitie van vrouw naar man

Het begon allemaal met het toneelstuk Met zonder ballen, waarin Flip Zonne Zuijderland samen met zijn moeder Inez zichzelf speelden. Over Flips' transitie van meisje naar jongen, van vrouw naar man en wat dat teweeg brengt bij zijn moeder. De verfilming is nu te zien tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam. "Blij dat ik het stuk niet meer wekelijks hoef te spelen en blij dat we het verhaal toch kunnen vertellen aan de mensen."

Toen ze een jaar of 16 was begon ze te twijfelen over haar eigen gender. "Ik vond het wel leuk als mensen mij voor een jongen aanzagen", zegt Flip.

"Helaas had het universum bepaald dat ik zonder piemeltje op aarde kwam en was ik er de eerste tien jaar van overtuigd dat ik als meisje door het leven zou gaan", vertelt Flip. "Ik vond dat wat ik leuk vond dat ik dat moest doen, of dat nou jongens- of meisjesachtig was, het maakte niet uit".

Flip werd geboren als Liza. Een jongensachtig meisje dat voetbalde, in bomen klom of op een skateboard door de straat raasde.

Inez Derksen is de moeder van Flip. Zij is artistiek leider bij het Laaglandtheater in Sittard. Ze maakte al jaren jeugdtheaterstukken over allerlei maatschappelijke onderwerpen. Toen haar kind in transitie ging vond ze dat ze daar iets mee moest. "Ze vroeg mij om daar samen een voorstelling over te maken" vertelt Flip. "Toen zei ik "Dan moet jij ook met de billen bloot en zelf het podium op en dat is toen gebeurd."

Moeder in verwarring

In het stuk en de film zien we een steeds helderder wordend kind en een moeder in verwarring, doordat ze zijn tempo amper kan bijbenen. Met ruimte voor alle misverstanden, zorgen en clichés, geeft deze film een liefdevolle inkijk in de realiteit van een kind in transitie. "Mijn moeder is op zich heel ruimdenkend, maar ze zag in eerste instantie niet dat ik worstelde met mijn gender", zegt Flip.

"Uiteindelijk kwam ze daar natuurlijk achter en accepteerde ze ook mijn keuzes". De film toont de impact die ‘worden wie je bent’ heeft op een gezin, maar gaat tegelijkertijd over de universele thema’s opgroeien, volwassen worden en de kunst van het opvoeden en loslaten. Niet alleen herkenbaar voor trans kinderen en hun ouders, maar verrijkend voor iedereen. "Mijn moeder vond het moeilijk om haar dochter, om een deel van zichzelf kwijt te raken", reageert Flip. "Mijn moeder is nu heel blij met Flip. En dat is ook te zien in de film".