Bus vol Velsen-Noorders weet na vanavond nog niet zeker: blijft of gaat het asielschip?

'Ken je de mop van de gemeenteraad die een beslissing moet nemen over de toekomst van een opvangschip voor duizend asielzoekers? Ze namen 'm niet.' Zo ervoeren een bus vol Velsen-Noorders de gemeenteraadssessie waarin een definitieve beslissing was beloofd over de Silja Europa.

Uit het aantal bezoekers van het gemeentehuis van Velsen blijkt wel hoe zeer de asielzoekerskwestie Velsen-Noord aan het hart gaat: een bus met ruim dertig inwoners stak vanavond vanuit het dorp het Noordzeekanaal over naar het gemeentehuis in IJmuiden, om zich te laten zien.

Voor één van de mannen instapt, laat hij weten: "Denk je dat er vanavond een beslissing komt? Ik moet het nog zien." Hij lijkt misschien wel erg cynisch, maar zijn twijfels blijken uiteindelijk terecht.

Hij en de andere busgangers laten zich niet alleen zien in IJmuiden, ze laten ook van zich horen: zo applaudisseren ze luid voor FvD-raadslid Marcel Vonk die er in de raadszaal voor pleit om de oren te laten hangen naar Velsen-Noord. Of tenminste, naar de meerderheid van de 28 procent die de enquête over de toekomst van het asielschip hebben ingevuld. En ze laten verontwaardigde 'tjongejonges' horen als de voorzitter ze vraagt dit soort reacties in de raadszaal níet te geven.

Irritatie en hilariteit

Het zijn twee botsende werelden, die van de busgangers uit Velsen-Noord en die van de raadsleden. De sessie gaat traag en formeel. Het leidt bij de meegereisde Velsen-Noorders, bij een korte plaspauze na anderhalf uur tot irritatie en hilariteit.

"Kan ik nou koffie halen?", grapt de één. "Tja, als je alles zes keer herhaalt snap ik ook wel dat het lang duurt!", zegt een ander met opgetrokken wenkbrauwen van verontwaardiging. Weer een ander gaat maar alvast naar huis, hoewel er nog lang geen beslissingen zijn gevallen: "Morgen half 5 weer werken..."

Nog eens anderhalf uur later kan zo'n beetje iedere nieuwe raadsvraag rekenen op ongeduldig gestommel vanaf de publieke tribune. Ze lijken het beloofde uitsluitsel niet dichterbij te brengen. Tegen die tijd op de avond wordt ook duidelijk dat er vanavond helemaal geen beslissing gaat vallen over de toekomst van asielzoekers in de gemeente Velsen.

Veel eerder vanavond, drie kwartier voor het begin van de raadssessie verzamelde het publiek zich in hun Velsense dorp aan de noordkant van het water. "Omdat het niet klopt wat er gebeurd is", zegt een ouder echtpaar. "Ze hebben de belofte gedaan dat het schip tot 1 maart blijft liggen en wij gaan heen om duidelijk te maken dat ze zich daaraan moeten houden." Overigens is de einddatum van 1 maart al 16 april geworden zodat de enquête gehouden kon worden.

Problemen

Burgemeester Frank Dales leidt de avond in door de 'laatste actuele info' over de asielopvang in Velsen te delen. Zo kan hij vertellen dat de Silja Europa nog geen andere Nederlandse haven heeft gevonden en onder de huidige voorwaarden nog tot 19 juli aan de Velsen-Noordse VOB-kade zou kunnen blijven.

Twee alternatieve plannen, waarbij 200 mensen van de Silja Europa op riviercruiseschepen opgevangen kunnen worden in IJmuiden en misschien deels Velsen-Noord kennen zo hun eigen problemen, waardoor ze niet makkelijk en snel genoeg realiteit kunnen worden.

Het zijn de 'nieuwe' feiten waarop de raad zijn beslissing over de toekomst van de asielopvang nu moet baseren.

Compromis

Aan de reacties op de tribune te horen, van de mensen die zich niet in kunnen of willen houden, voelen de Velsen-Noorders de bui al hangen: op de één of andere manier praat de raad hier toe naar een compromis waar zij het niet mee eens zijn en waarbij de Silja Europa ook ná 16 april nog blijft liggen.

Overigens zouden sommigen dat ook toejuichen. Cees Duijn, ook uit Velsen-Noord, zegt namens meerdere bedrijven te spreken als hij het 'niet slim' noemt om potentiële goede werkers weg te sturen, terwijl er hier in de IJmond genoeg vacatures openstaan. Maar wat hij erger vindt: "Er wordt steeds gesproken van het containerbegrip 'het schip', waarbij eraan voorbijgegaan wordt dat het om de ménsen op het schip."

Bus ging terug zonder beslissing

Maar tot een beslissing komt het vanavond dus helemaal niet. En als die er was gekomen, hadden de meeste meegereisde Velsen-Noorders 'm niet meegemaakt: de bus gaat elf uur stipt weer terug. De vergadering gaat dan nog anderhalf uur door.

Daaraan vooraf is er in de raad zeker tien minuten gesteggeld over de vraag of en hoe lang er pauze gehouden moest worden. "Dat zijn dan volwassen mensen", schamperen de busgangers die zich richting uitgang van het gemeentehuis begeven vol onbegrip.

Een paar mensen blijven achter en regelen een lift: "Nu zit ik 'm uit ook." Of ze er maandag bij de voortzetting van de vergadering weer bij zijn, is nog de vraag.