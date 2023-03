Uitslag Provinciale Staten: overweldigende winst voor BBB

Na een spannende verkiezingsstrijd is er op basis van de binnengekomen uitslagen een voorzichtige conclusie te trekken over de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland lijkt BBB als grootste partij uit de bus te rollen: in de hele provincie gingen daar de meeste stemmen naartoe.

Nu bij de meeste gemeenten, op Purmerend en Hoorn na, de uitslagen bekend zijn, lijkt het erop dat BBB de grootste wordt met 8 zetels. FvD is daarentegen bijna weggevaagd: van de 9 zetels in 2019, blijft er eentje over. GroenLinks was vier jaar geleden bijna de grootste met 9 zetels, maar raakt twee zetels kwijt. VVD raakt een zetel kwijt en houdt er 8 over.

Verslaggever Maarten Edelenbosch praat je helemaal bij over alle uitslagen per gemeente in onderstaande video: