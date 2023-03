Amsterdammer (38) opgepakt op verdenking van bankpasfraude met buit van 2 miljoen

Een 38-jarige man uit Amsterdam is op 20 februari aangehouden op verdenking van bankpasfraude. Hij zou in totaal ruim 2 miljoen euro buit hebben gemaakt door zich voor te doen als klant van twee grote Nederlandse banken. Door stemherkenning en samenwerking met de banken heeft de politie hem kunnen arresteren.

De Amsterdamse verdachte zou passen en codes hebben aangevraagd bij de banken, om ze vervolgens letterlijk uit de brievenbussen van de klanten - voornamelijk bedrijven - te hengelen.

Door de telefoonnummers van de klanten van de ene bank te gebruiken, kon de verdachte de passen activeren. Dat deed hij waarschijnlijk door 'simswapping': hij verving de simkaart door een nieuwe, waardoor hij het nummer kon overnemen en het niet meer beschikbaar was voor de oude gebruiker. Bij de andere bank zou hij de passen hebben geactiveerd door de juiste antwoorden te geven op beveiligingsvragen.

40.000 euro

De politie betrapte onlangs ook een 26-jarige man uit Diemen op heterdaad bij een oplichting. De man is aangehouden en wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij minstens acht oplichtingszaken, met een totale buit van zeker 40.000 euro.

Een van de zaken waarvan de man uit Diemen wordt verdacht is het beroven van een oudere man uit Rijswijk door middel van een babbeltruc. Het slachtoffer werd zogenaamd door een bankmedewerker opgebeld en liet zich overhalen om zijn bankpas en pincode te laten ophalen. Hierdoor kon er een groot bedrag worden gepind van de rekening van de oudere man.

Naast de acht zaken waarvan de Diemenaar nu wordt verdacht, onderzoekt de politie of hij bij nog meer van dit soort delicten betrokken is. Zijn aanhouding is onderdeel van een groter onderzoek van de politie naar oplichtingen via internet.