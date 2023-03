De weg naar de finale: AZ loot Anderlecht in kwartfinale Conference League

AZ neemt het in de kwartfinales van de Conference League op tegen Anderlecht. De ploeg van trainer Pascal Jansen werd tijdens de loting in Nyon (Zwitserland) gekoppeld aan de Belgische voetbalclub. De Alkmaarders weten daarnaast ook de route naar de finale van de Conference League.

AZ-spelers vieren feest na de gewonnen wedstrijd tegen Lazio - Orange Pictures

De wedstrijden in de kwartfinale van de Conference League worden op donderdag 13 april gespeeld. De returns zijn een week later op 20 april. AZ speelt eerst uit tegen Anderlecht. Een week later volgt de return in Alkmaar. Anderlecht is de huidige nummer negen van de Belgische competitie. In de achtste finales van de Conference League was de ploeg uit Brussel te sterk voor Villarreal (1-1 en 0-1). Bij de Belgen staat Bart Verbruggen in het doel. Hij werd vandaag geselecteerd voor het Nederlands elftal. Ook oud-Ajacied Jan Vertonghen speelt bij de recordkampioen van België.

Loting kwartfinales Conference League RSC Anderlecht (BEL) - AZ (NED)

Lech Poznan (POL) - Fiorentina (ITA)

KAA Gent (BEL) - West Ham United (ENG)

FC Basel (ZWI) - OGC Nice (FRA)

AZ speelde in het verleden al een keer tegen Anderlecht in de knock-outfase van een Europees toernooi. In het seizoen 2011/12 bekerde AZ verder nadat het twee keer met 1-0 won van Paarswit. Maarten Martens, de huidige trainer van Jong AZ, was in beide wedstrijden de matchwinner tegen de club waarvoor hij debuteerde in het betaald voetbal. Tekst loopt door onder de tweet.