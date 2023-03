Doktersassistent spreekt collega's ziekenhuis toe: "Triest dat het wéér nodig is"

Györgyike Horvath deed het met alle liefde: vanmiddag haar actievoerende collega's van het Spaarne Gasthuis toespreken. Toch deed het ook pijn dat het nodig was. Het is nog maar iets meer dan drie jaar geleden dat ze op exact dezelfde plek de microfoon ter hand nam om een betere cao voor ziekenhuispersoneel te bepleiten.

Sindsdien is er niets veranderd. Györgyike: "Sterker, de werkdruk is, vooral sinds corona, alleen maar groter geworden." En dan heeft ze het nog niet eens gehad over haar salaris als doktersassistent. Wil ze een beetje normaal leven kunnen leiden, dan moet daar per direct tien procent bovenop. "Het is triest dat we er wéér om moeten vragen."

