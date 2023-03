Desi (72) maakt de wereld een beetje mooier: ze pikt maandelijks zwerfafval op

Desi Westmaas stuurde na het lezen van een NH Nieuws-artikel over rattenoverlast een e-mail met een even simpele als doeltreffende oplossing. Volgens haar moet je de buurt netjes houden. Zelf doet ze dat al jaren. Met een grijper en vuilniszak loopt ze maandelijks door de straten van Haarlem om zwerfafval op te ruimen. "Soms word ik er boos van."

Desi heeft ook een creatieve manier om plastic vervuiling tegen te gaan. Van oude draagtasjes maakt ze weleens iets. "Een tijdje geleden heb ik een mutsje gehaakt van oude tasjes."

Dat doet ze trouwens niet van plastic dat ze van de straat oppikt. Dat vindt ze vies. Het thema afval speelt wel een rol bij ander creatief werk van haar.

Motto

"Ik heb een wandkleed gemaakt met als thema het vernaggelen van de wereld. Je zag mensen in een cirkel tot hun enkels in het plastic staan. Heel erg. Mijn motto is dan ook: de wereld beter achterlaten dan je hem aantrof."