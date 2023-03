Ziekenhuispersoneel staakt voor betere cao: "Steeds minder mensen willen dit werk doen"

Ziekenhuismedewerkers door heel Nederland staakten vandaag voor een betere cao: meer geld en minder werkdruk is wat ze willen. Ook bij het OLVG, het Antoni van Leeuwenhoek en het BovenIJ staakten honderden medewerkers: "Het is echt genoeg zo, onze collega's lopen weg."

"De lonen moeten met 10 procent stijgen en de werkdruk moet omlaag", vertellen bijna alle ziekenhuismedewerkers in staking. Het laatste bod dat de vereniging van ziekenhuizen deed voor een nieuwe cao is niet geaccepteerd door de vakbonden, daarom gaan de ziekenhuizen vandaag in staking. Ze draaien zondagsdiensten op verschillende afdelingen, waaronder radiologie waar Felix Clasener werkt. De radioloog is onderdeel van het actiecomité: "Het is een beetje dubbel. Aan de ene kant is het vervelend dat we hier met z'n allen moeten zitten, maar aan de andere kant is het goed om te zien dat zo veel mensen zich hard willen maken voor dit feit."

"Zelfs de kleine lokale winkels zijn duur geworden, we komen niet meer rond met dit salaris" ziekenhuismedewerker OLVG

De stakingen zijn per ziekenhuis anders ingericht, maar ze lijken erg op elkaar. Na verschillende toespraken van organisatoren wordt een mars gelopen. Het OLVG doet dit rondom het ziekenhuis, het Antoni van Leeuwenhoek over de gangen van het ziekenhuis: "We kunnen hier niet alle zorg laten vallen, maar met zo veel mogelijk mensen proberen we de boodschap duidelijk te maken", vertelt een van de stakers. 'Wel klappen, geen flappen' Waar in de lockdowns tijdens corona nog werd stilgestaan bij het zorgpersoneel met een landelijk applaus, vindt een van de stakers dat met die waardering te weinig is gedaan: "Er wordt dan een lijstje gemaakt met de meest cruciale beroepen en wij hoorden daar ook bij. Maar nu het gaat over het behoud van die mensen, dan ineens is er geen geld."

De te hoge werkdruk wordt vooral gemerkt door collega's die uitvallen, dit benadrukte verpleegkundige Sacha Blijboom eerder ook al. Clasener heeft het over zestien-uursdiensten: "We houden dan twee tientjes over als we niet worden opgeroepen als we stand-by staan." Met al deze aandacht en deze collectieve staking hoopt de organisatie genoeg aandacht te krijgen om de vereniging van ziekenhuizen te doen laten bewegen: "En zo niet, dan gaan we door en voeren we nog een actie in april. We gaan door tot er een betere cao staat."