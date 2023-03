Vier jaar cel geëist tegen Haarlemse oud-leraar die verdacht wordt van misbruik

Een 39-jarige Haarlemmer moet vier jaar de gevangenis in, als het aan het openbaar ministerie ligt. De man staat vandaag terecht voor ontucht met een leerling en een poging daartoe bij een andere leerling.

De verdachte gaf les op een school voor kwetsbare leerlingen. Zijn slachtoffers waren destijds nog minderjarig. Het misbruik zou in het schooljaar 2015-2016 zijn gebeurd, zegt justitie. De leerlingen deden in 2020 en 2021 aangifte bij de politie.

Een van de leerlingen zat in de tweede klas en moest regelmatig seksuele handelingen verrichten bij de docent. Dat gebeurde onder meer in pauzes, tijdens nablijven of uitstapjes met de klas. Het misbruik van de jongen duurde zeker een half jaar.

Zeer kwalijk

De docent lokte de andere minderjarige leerling naar zijn woning. Daar probeerde hij de jongen te verleiden, maar die weet uiteindelijk weg te komen uit de woning.

De officier van justitie neemt het de man zeer kwalijk dat hij kwetsbare leerlingen als slachtoffer koos: "Zijn positie als leraar, het helpen met toetsen, het aanbieden van geld, het bang maken van de jongens dat het uit zou komen, hij heeft het allemaal ingezet om hen zover te krijgen met hem mee te gaan en zijn seksuele gedrag maar te moeten accepteren."

Verdachte zwijgt

De verdachte is tijdens de zitting aangehouden en blijft voorlopig vastzitten. Dat gebeurt omdat justitie denkt dat de kans op herhaling groot is. De man wilde in de rechtbank niets zeggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht en weigert ook met de reclassering te praten.

Zijn advocaat komt wel aan het woord in een volgende zitting op 4 mei. Naast de vier jaar celstraf eis justitie ook een beroepsverbod van vijf jaar.