Opslagboxen vol met spullen voor hennepkwekerij gevonden in Zwaagdijk-Oost

In drie opslagboxen in Zwaagdijk-Oost zijn deze week spullen gevonden waar hennep mee gekweekt kan worden. "Het bewijst dat de aanpak en aandacht rondom ondermijning hard nodig is", aldus burgemeester Dennis Straat.

Vondst in Zwaagdijk-Oost - Gemeente Medemblik

De douane en de politie heeft met speurhonden, op verzoek van de gemeente Medemblik, meerdere plekken afgezocht naar spullen om hennep te kweken. Uiteindelijk zijn er koolstoffilters, klimaatkasten, kweektenten, isolatiemateriaal, assimilatielampen en transformatoren gevonden.

Niet de eerste keer Onlangs werd bij een grootschalige controle ook al spullen gevonden voor het kweken en verwerken van hennep. Dit werd aangetroffen in een bedrijfspand. In een auto vond de politie toen ook verdovende middelen. “Nog maar enkele weken geleden troffen we bij een controle diverse hennep gerelateerde goederen en drugs aan", aldus burgemeester Straat. De gemeente zal blijven controleren, want wil voorkomen dat er nog meer illegale praktijken gebeuren. Er moet worden gezorgd voor meer veiligheid en leefbaarheid in de buurten, aldus de burgemeester.

Bewustwording Ook is het de bedoeling dat er, door middel van controles, meer bewustzijn wordt gecreëerd bij bewoners, huurders en ondernemers. Zij moeten worden ingelicht over de drugsactiviteiten die vlak "onder hun neus" gebeuren. Het probleem mag niet groter worden dan het al is. De gevonden spullen zijn inmiddels afgevoerd en met toestemming van de Officier van Justitie vernietigd.