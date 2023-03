Staken kon niet, dus protesteert het Dijklander-personeel in hun pauze

Een protestlied, protestmars en een minuut stilte: het personeel van het Dijklander Ziekenhuis voerde vanmiddag in hun pauze actie voor een beter loon. Landelijk wordt er vandaag door 64 ziekenhuizen gestaakt. Maar officieel staken mochten ze in Hoorn niet: daar waren ze te laat met het aankondigen van de staking.

Dat alleen al typeert de werkdruk en personeelskrapte. "Het was lastig een actiecomité onder het personeel op te zetten. Dat is uiteindelijk gelukt, maar we konden daardoor niet meedoen aan de landelijke staking", legt actievoerder en Eerste Hulpverpleegkundige Ronald Pit uit. Alle andere ziekenhuizen staakten door middel van een zondagsdienstrooster, waarbij alleen de Spoedeisende hulp actief is. Vakbondsconsulent Henny Vlas opende het protest dan ook met een oproep aan al haar collega's zich te melden. Vlas: "We hebben meer ondersteuning nodig van jullie. Een actiedag wordt voor en door personeelsleden georganiseerd. Dat gebeurt niet vanzelf."

Want de acties worden geheel op touw gezet door het personeel. En daar zit een groot deel van het probleem. "We zijn het niet eens met het eindbod van het Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), we willen een marktconform salaris, een goede kilometervergoeding, de werkdruk verlagen en de oorzaken van het ziekteverzuim van 7 procent terugdringen en dat dure ZZP'ers weg kunnen en we kunnen investeren in onze eigen teams", sprak Pit de medewerkers toe. Minuut stilte Na de zware jaren met de coronacrisis, voelt het personeel zich in de kou gezet en hoopte op tegemoetkoming. "Maar het blijft met name stil." En dus volgde er in de hal van het ziekenhuis ook nog een symbolische minuut stilte, waarna de actievoerders een ronde door het ziekenhuis maakten.

De Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis staat achter de staking, brachten zij middels de speech van HR-manager Eline van Weelden over omdat het bestuur zelf bij de staking op de locatie in Purmerend aanwezig was. Hoop op duidelijkheid "We hopen dat er snel duidelijkheid komt. Ook wij vinden dat er een goede instroom moet zijn en mensen blijven door goede regelingen. Dat steunen wij volledig. Als er duidelijkheid is over de cao, gaan we het financieel bekijken samen met verzekeraars het mogelijk te maken." Als Eerste Hulp-verpleegkundige, constateert Ronald Pit dat de werkdruk als een vicieuze cirkel alle afdelingen raakt. "Het aantal patiënten door de vergrijzing stijgt. Die komen in het ziekenhuis, worden behandeld en gaan terug naar de verzorgingshuizen. Ook daar is personeelstekort. Ze komen weer terug naar het ziekenhuis, blijven langer liggen waardoor het uiteindelijk opstroopt op de Eerste Hulp. Soms is het zo druk dat we dan de deuren dicht moeten doen, omdat het verstopt. Heel zorgelijk."

