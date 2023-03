Meer dan honderd ziekenhuismedewerkers voeren actie op grootste rotonde van Zaandam

De medewerkers voeren al de hele dag actie. Zo leggen Femke en Yvonne uit dat ze willen dat het ziekenhuispersoneel een eerlijk salaris krijgt, de hoge werkdruk minder wordt en dat de balans tussen werk en privé meer in evenwicht komt.

Om aandacht te vragen voor deze problemen draaien ze een 'zondagsdienst'. Alleen de spoedzorg gaat door. Op de verloskamers is er dan ook weinig gekrijs te horen.



In de reportage hieronder is te zien dat het personeel letterlijk op 'non-actief' staat en worden er hartjes gehaakt. Tekst gaat door onder de video.