Ruzie over werktijden straatvegers escaleert: ondernemingsraad stapt naar de rechter

De leden van de OR stemden donderdagochtend in overgrote meerderheid vóór de stap naar de rechter. Het is een ultieme poging om gemeentesecretaris Peter Teesink te dwingen de invoering van een nieuwe roosterregeling per direct te staken.

De gang naar de rechter hing al langer in de lucht: het was een uitdrukkelijke wens van veel medewerkers van Stadsbeheer, het onderdeel van de gemeente dat moet zorgen voor een schone en veilige stad. Vooral onder de straatvegers is de onrust groot.

Proefjaar

Steen des aanstoots is een proef van een jaar met flexibele werktijden, die 1 april aanstaande van start zou moeten gaan. Medewerkers van drie van de vijf afdelingen van Stadsbeheer kunnen dan vaker in het weekend, in de avond en op feestdagen worden ingezet. Volgens gemeentesecretaris Peter Teesink een noodzakelijke maatregel om de stad effectiever schoon en veilig te houden.

Teesink en de OR hadden vorig jaar al afspraken gemaakt over de invoering van het proefjaar, maar dat stuitte tijdens informatiedagen met de medewerkers op grote weerstand. Een speciale roostercommissie van de OR adviseerde de OR om niet akkoord te gaan met de plannen. Te laat, meende Teesink - de OR had immers al ingestemd met het proefjaar. En dus liet Teesink op 8 februari weten het proefjaar door te willen zetten.

Doorbraak blijft uit

De mededeling van Teesink schoot een groot aantal medewerkers van Stadsbeheer in het verkeerde keelgat. Meerdere overleggen tussen de Centrale Ondernemingsraad en Teesink volgden, maar leiden niet tot overeenstemming. Wanneer de rechtszaak dient, is op dit moment nog niet duidelijk.

De gemeentesecretaris en gemeentewoordvoerders zijn benaderd voor een reactie, maar hebben nog niet gereageerd.