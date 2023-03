Verbouwd Rembrandthuis hoopt meer Amsterdammers te trekken

Via een reeks steile trappen kom je op de nieuwe epiloogzolder, waar het verhaal van Rembrandts faillissement wordt verteld en een aantal geprojecteerde meesterwerken te zien is. Rembrandt was een fervent verzamelaar van bijzondere objecten; van opgezette kaaimannen tot kleurrijke tooien. Deze dure hobby leidde in 1658 mede tot zijn faillissement en vertrek uit het huis.

Een van de nieuwe ruimten is de etskamer, waar etsplaten door een drukpers gaan. Bezoekers mogen dit in het vernieuwde museum ook zelf doen. Verderop in het atelier is te zien hoe Rembrandt en zijn leerlingen verf maakten met lijnzaad en pigmenten.

Titus

Wie natuurlijk niet mag ontbreken in de collectie is Rembrandts zoon Titus, die hier aan de Jodenbreestraat werd geboren. Het wereldberoemde schilderij is speciaal voor de gelegenheid overgekomen uit het Boijmans van Beuningen in Rotterdam en zal drie maanden te zien zijn. Rembrandt maakte het kunstwerk in 1655 in het atelier van het huidige Rembrandthuis.

Kunsthistoricus Sabry Amroussi: "Persoonlijker kun je een Rembrandt niet hebben. Het groen, blauw en rood springt je tegemoet en we kijken Titus recht in de ogen. Niemand in zijn tijd zou ongeveer een derde van een schilderij besteden aan een groot, bruin vlak, dat is bijna moderne abstracte kunst."

"Een hoop mensen denken dat Titus hier huiswerk aan het maken is, maar dat gebeurde destijds op een lei met een krijtje. Volgens mij is hij Titus hier met een rietpen aan het tekenen, en doet hij dus wat zijn vader hem heeft geleerd. Dit is het meest intieme moment tussen vader en zoon."