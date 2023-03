AZ - Lazio Roma: op Alkmaars plein staat ME klaar voor 450 Italiaanse voetbalsupporters

De Paardenmarkt in het Alkmaarse centrum is vandaag voor supporters van Lazio Roma. Ze spelen straks een zogeheten risicowedstrijd tegen AZ en om een confrontatie tussen de supporters te voorkomen is er (weer) een Italiaanse fanzone ingericht. "We hebben alle scenario's uitgedacht", zegt burgemeester Anja Schouten.

Het waait op de Paardenmarkt en er zijn meer agenten dan supporters. Maar er is goede zin voor een voetbalfeestje bij de Alkmaarse horecaondernemers, die zichzelf min of meer hebben opgeofferd om hun stad 'veilig te houden'.

ME-bussen rijden regelmatig voorbij. De wijkagent is aanwezig en ook burgemeester Anja Schouten kwam zojuist even kijken. "Ik kan je geen operationele informatie geven, maar we houden met alle scenario's rekening."

Die komen af en toe al met rolkoffers de stad in, maar het is de bedoeling dat de grote meute met bussen op enig moment vanaf het Alkmaarse station op het plein wordt gedropt. Daar kunnen ze zich tot 19.00 uur met muziek mentaal voorbereiden op het duel tegen AZ.

Een groepje AZ-supporters wilde even plassen op de Alkmaarse Paardenmarkt, maar de wijkagent grijpt in: weg hier, vanavond is het plein voor aanhangers van Lazio Roma pic.twitter.com/P108Ejo6Zz

Ook met een even eventuele confrontatie met de harde kern van AZ. Het is namelijk niet de bedoeling dat die zich vandaag laten zien op dit plein.

"We hebben lessen getrokken van de situatie met de Cypriotische supporters. Hoe we groepen uit elkaar houden en dat zo'n meetingpoint als dit een goed idee is." In oktober speelde AZ tegen Apollon Limassoll en werd last minute een feesttent op dezelfde Paardenmarkt gebruikt om de buitenlandse voetbalfans te centreren.

Er was toen een enorme politiemacht in Alkmaar op de been. Dat lijkt nu iets minder, maar het is wel een veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat de politie preventief mag fouilleren. En ook waren er bij lokale horecaondernemers op voorhand toch wel wat zorgen.

'Beter voor de stad'

"Omdat de AZ-supporters vooral op de Platte Stenenbrug zijn, hebben wij ons verenigd." Met een paar andere ondernemers runnen zij, veelal op eigen kosten, de bar vanavond. "Het is beter voor de veiligheid van Alkmaar dat de Italianen hier geclusterd zijn, dan in kleine plukjes in de stad."

Om 19.00 uur worden ze, net zoals bij de Cyprioten, met bussen naar het stadion gebracht. De wedstrijd begint daar om 21.00 uur.